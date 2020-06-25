Полиция предупредила жителей Карелии о новой схеме обмана с выплатами

В полиции Карелии рассказали о новой схеме обмана жителей республики. Первой жертвой аферистов стал костомукшанин.

Мужчине на почту пришло электронное письмо, в котором говорилось о положенной ему от государства компенсации в размере 30 тысяч рублей. Чтобы ее получить, мужчину просили выслать ответным письмом данные банковской карты и коды из смс.

Однако костомукшанин не стал сообщать незнакомцам персональную информацию, тем не менее его сумели убедить в том, что для получения выплаты, нужно перевести пошлину. Что он и сделал, отправив более 7 500 рублей. Однако обещанной компенсации он так и не дождался и обратился в полицию.

В МВД в очередной раз напоминают, что сведения о банковских картах и коды не имеют права запрашивать ни представители госструктур, ни работники банков, ни другие лица.