Полиция Петрозаводска объявила в розыск 48-летнего мужчину

Полиция Петрозаводска объявила в розыск 48-летнего Григория Рыбака. Ориентировка размещена на официальном сайте МВД по РК.

По данным правоохранителей, этот человек скрывается от органов следствия. В каком преступлении его подозревают, не указано.

Всех, кто видел этого мужчину, просят звонить по телефонам: 8930 851 3015, 8953 533 3655 или 8953 525 7303. Конфиденциальность гарантируется. © «Петрозаводск говорит»