В полиции не захотели расследовать драку и подделали доказательства

В российском регионе заместитель начальника отдела МВД пошла на должностное преступление из нежелания слишком много работать. Сотрудницу полиции обвинили в превышении должностных полномочий и фальсификации материалов уголовного дела о тяжком преступлении. Ее будут судить в Красноярске.

В краевом СК предположили, что замначальника отдела «Красноярское» в 2021 году расследовала дело о массовой драке с участием 25 человек в спортивном учреждении.

Не желая выполнять большой объем следственных действий, сотрудница полиции изъяла из материалов дела протоколы и документы, подтверждавшие вину зачинщика и других лиц в хулиганстве. Также она внесла в протокол осмотра предметов заведомо ложные сведения.

После сотрудница полиции переквалифицировала действия зачинщика драки с более тяжкого на менее тяжкое преступление, в отношении участников драки и вовсе приняла решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Все это она сделала незаконно, считают следователи.

В итоге фигурант дела о драке получил приговор по менее тяжкому преступлению и остался на свободе, а все остальные хулиганы избежали уголовной ответственности.

Сотрудницу полиции поместили под домашний арест. Дело вскоре передадут в суд. © «Петрозаводск говорит