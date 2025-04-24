Опубликованы кадры с места смертельной аварии в Петрозаводске

В полиции Карелии прокомментировали ночную смертельную аварию, произошедшую в районе СКЗ. Также опубликованы кадры с места трагедии.

По данным ведомства, в 2:41 в дежурную часть поступил сигнал о дорожном происшествии. Было установлено, что 20-летний водитель не справился с управлением автомобилем ВАЗ-2109, в результате чего машина вылетела с дороги и врезалась в дерево.

В ДТП погиб 20-летний пассажир автомобиля. Водитель и 17-летняя пассажирка госпитализированы. Полиция проводит проверку по факту ЧП. © «Петрозаводск говорит»