Полиция Петрозаводска ищет пропавшего в июне Павла Федорова

Полиция Петрозаводска объявила о розыске Павла Федорова 1965 года рождения. Ориентировка опубликована на сайте МВД по РК.

По данным правоохранителей, в последний раз на связь со своими родственниками мужчина выходил 23 июня. С тех пор о его судьбе информации нет.

Всех, кому что-либо известно об этом мужчине, просят звонить по номерам телефонов: 8911 661 46 77, 8930 851 30 15, 8953 525 73 03. // Фото МВД по РК