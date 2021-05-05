Полиция нашла жительницу Карелии, пропавшую девять месяцев назад

Полиция Пряжинского района завершила поиски 43-летней женщины, о розыске которой было объявлено накануне. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Напомним, жительница поселка Матросы исчезла в августе прошлого года. С тех пор о ее судьбе ничего не было известно.

Как уточняют правоохранители, криминальной составляющей в исчезновении женщины нет. Ее удалось найти благодаря информации, полученной от граждан.

В полиции не стали рассказывать о том, где все это время находилась пропавшая. Фото tconline.com.br