Девочка пострадала в столкновении «Лексуса» и грузовой «Газели»

Лобовое столкновение произошло вечером 4 мая в Прионежском районе на дороге «Педасельга - ст. Ладва-Ветка».

По информации Госавтоинспекции, 35-летний водитель автомобиля «Лексус» допустил выезд на полосу встречного движения. В итоге произошло столкновение с автомобилем ГАЗ.

В аварии пострадала семилетняя пассажирка «Лексуса». Девочку госпитализировали в ДРБ Петрозаводска. (фото ГИБДД)