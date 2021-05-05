05 мая 2021, 10:56
Девочка пострадала в столкновении «Лексуса» и грузовой «Газели»
Семилетнего пострадавшего ребенка госпитализировали в ДРБ
Лобовое столкновение произошло вечером 4 мая в Прионежском районе на дороге «Педасельга - ст. Ладва-Ветка».
По информации Госавтоинспекции, 35-летний водитель автомобиля «Лексус» допустил выезд на полосу встречного движения. В итоге произошло столкновение с автомобилем ГАЗ.
В аварии пострадала семилетняя пассажирка «Лексуса». Девочку госпитализировали в ДРБ Петрозаводска. (фото ГИБДД)