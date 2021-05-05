Сотрудница магазина в Карелии похитила 25 тысяч рублей

37-летнюю жительницу Калевальского района обвинили в присвоении. Женщина трудилась заместителем управляющего в магазине крупной торговой сети. Вопреки должностной инструкции она, как считают в полиции, стала использовать свое служебное положение для дополнительного заработка.

В свои смены женщина через специальную программу проводила операции по возврату денег за совершенные посетителями покупки. Деньги она переводила на свою карту, товар, указанный в чеке, в магазин не возвращался. В ходе инвентаризации была выявлена недостача. Сумма ущерба составила 25 000 рублей, сообщили в МВД.

По признакам хищения было возбуждено уголовное дело. Дело направлено на рассмотрение в суд. (фото news.1777.ru)