Полицейский утихомирил мужчину, шумевшего по ночам в многоэтажке

В одном из микрорайонов Петрозаводска жители многоэтажнки долго уговаривали слишком шумного соседа. Мужчина шумел по ночам и мешал спать остальным жильцам «муравейника». Словам и уговоры не помогали. Председатель ТСЖ попросила о помощи участкового полиции.

Как сообщает пресс-центр МВД Карелии, разговор полицейского с беспокойным жильцом принес результаты. Подъезд избавился от ночных пробуждений. Жильцы поблагодарили участкового.

В соответствии со статьей 2.1 закона республики «об административных правонарушениях» нарушение тишины и покоя граждан с 22 часов до 7 часов (в выходные и нерабочие праздники с 22 часов до 8 часов) на территориях населенных пунктов…в многоквартирных и жилых домах…выразившееся в громком пении, крике, свисте, использовании звуковоспроизводящих устройств и устройств звукоусиления, производстве ремонтных, хозяйственных, строительных и иных работ (за исключением аварийно-восстановительных, спасательных и других неотложных работ, связанных с обеспечением безопасности либо бесперебойного функционирования объектов жизнеобеспечения населения, а также действий, совершаемых при проведении культурно-массовых мероприятий…) или в совершении иных действий, сопровождающихся громкими звуками, образует состав правонарушения и влечет административную ответственность. (фото vesty.co.il)