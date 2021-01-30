30 января 2021, 14:55
70 самосвалов снега вывезли ночью с площади Кирова в Петрозаводске
20 единиц техники задействованы в уборке карельской столицы
Минувшей ночью с площади Кирова было вывезено 70 самосвалов снега, сообщает пресс-служба администрации Петрозаводска.
Мобильные бригады и техника «ТехРента» убирали снег на проспекте Ленина, в Октябрьском районе, на улице Чапаева и трассе, ведущей на мусорный полигон в Орзеге.
Дороги посыпали на Зареке, в Центре, Перевалке, Древлянке, Пятом поселке, Сулажгорском кирпичном заводе, Соломенном, Сулажгоре. Оплужка проведена на Кукковке, Ключевой, Птицефабрике, в Сайноволоке и Сулажгоре.
20 единиц техники задействованы в уборке на данный момент. Снег убирают на тротуарах, остановках и пешеходных переходах. (фото vk.com)