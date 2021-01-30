Петрозаводчанин перевел на «защищенный» счет 500 тысяч и лишился денег

В МВД Карелии поступило несколько сообщений местных жителей о мошенничестве. Так, 38-летний петрозаводчанин лишился полумиллиона рублей после общения с незнакомцами, представившимися сотрудниками службы безопасности банка. Схема обмана – традиционная. Мужчине сказали, что злоумышленники пытаются оформить на его имя кредит. Петрозаводчанин проверил свой личный кабинет, где увидел, что заявка на кредит в 500 тысяч одобрена. Его собеседница настояла, чтобы мужчина получил деньги, обналичил, а после перевел на некий «защищенный» счет.

После того, как мужчина отдал неизвестным последний рубль, ое решил позвонить на горячую линию банка, а затем обратился в полицию.

За минувшие сутки на аналогичную схему обмана попались 46-летний житель Пряжинского района и 58-летняя жительница Медвежьегорского района. Лже-сотрудники банка выманили у них 124 988 рублей и 75 тысяч рублей.

Полиция организовала проверки, обстоятельства дистанционных мошенничеств устанавливаются. (фото sever-press.ru)