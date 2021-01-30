Порядок приема первоклассников в Петрозаводске изменится в этом году

Ночные очереди родителей и многочисленные родительские очереди в социальных сетях уйдут в прошлое. В первую очередь в школу будут записывать тех, кто проживает рядом с образовательной организацией. Конечно, на вакантные места можно будет поступать в любую школу города.

Согласно новому федеральному порядку приём заявлений о зачислении детей, проживающих на закреплённой территории, в 1 классы начнётся с 1 апреля и завершится 30 июня.

Глава города Петрозаводска Ирина Мирошник прокомментировала ситуацию так: «Я не могу сказать, что это панацея и это хорошо, потому что мест в школах все равно будет не хватать в связи с дефицитом школьных организаций. И, конечно, стратегический выход только в интенсивном строительстве новых школ». Смотрите видео.