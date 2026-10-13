Полицейский рейд пройдет сегодня на улицах Петрозаводска

Автомобилистов карельской столицы проверят на трезвость 13 октября

Фото ГАИ

Сегодня, 13 октября, в Петрозаводске пройдет рейд «Контроль трезвости». Об этом предупреждает пресс-служба Госавтоинспекции города.

По данным ГАИ, стражи порядка будут массово останавливать водителей для их проверки на состояние опьянения. Автомобилистов просят с пониманием отнестись к возможной остановке.

С начала года в Петрозаводске произошло семь ДТП с участием пьяных водителей. В этих авариях пострадали девять человек.

Ранее сообщалось о том, что медведь напал на фуру в одном из регионов России.