Полицейские выручили женщину с ребенком на трассе «Кола»

Накануне инспекторы ГИБДД Виктор Емеличев и Максим Савоськин вели патрулирование на трассе «Кола» в Прионежском районе. Внезапно полицейские заметили автомобиль, стоявший на обочине с включенными аварийными сигналами, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что у женщины, управлявшей машиной, возникли проблемы с колесом. В автомобиле при этом сидел маленький ребенок. Автоледи попыталась самостоятельно поменять колесо, но ничего не получилось. Инспекторы сделали эту работу за нее.

Вечером в городском паблике женщина поблагодарила стражей порядка за помощь на дороге. Фото tmbreport.ru