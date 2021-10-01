Двум подросткам из Карелии грозит до шести лет колонии за кражу денег

В поселке Лоухи завершено расследование уголовного дела в отношении двух подростков. Они обвиняются в хищении денег с банковского счета, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Преступление произошло в октябре 2020 года. По версии следствия, двое несовершеннолетних пришли в квартиру к своей подруге и попросили мать девушки одолжить мобильный телефон для совершения звонка. Пока один из юношей отвлекал женщину разговором, второй отошел в другую комнату и с помощью гаджета перевел со счета потерпевшей на свой счет 8000 рублей.

Вскоре кража вскрылась, но добровольно возвращать деньги молодые люди отказались. Тогда женщина обратилась в полицию.

Следователи выяснили, что подростки заранее задумали совершить хищение и распределили роли. Уголовное дело направлено в суд. Молодым людям грозит до шести лет лишения свободы. Фото pixabay.com/Counselling