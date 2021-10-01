Покупки в сети остаются зоной риска

Студентка из Петрозаводска хотела выгодно продать компьютер, но лишилась сбережений, сообщает пресс-служба МВД Карелии.

«Покупатель» нашёл её объявление на онлайн-ресурсе и связался с девушкой в мессенджере. Он изъявил желание купить технику и отправил ссылку, будто бы ведущую на форму для получения оплаты. Собеседник объяснил, что горожанка должна ввести реквизиты банковской карты, в том числе код с оборотной стороны и пароль из СМС. После чего ей поступят денежные средства за товар.

Девушка выполнила указанные требования. Однако вместо зачисления средств лишилась 40000 рублей. Дальнейшее попытки дозвониться до «покупателя» успехом не увенчались. Тогда гражданка заявила о случившемся в полицию.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершённая с банковского счёта».

53-летняя горожанка, которая хотела не продать, а купить, тоже стала жертвой мошенника. Пенсионерка в интернете нашла фигуру лебедя, сделанную из автомобильных покрышек. Женщина написала продавцу в чате сайта объявлений. Однако тот предложил продолжить общение в мессенджере.

Уточнив условия сделки, собеседник потребовал внести предоплату в размере 1 500 рублей. Петрозаводчанка выполнила это условие. Затем с 14 по 19 сентября неизвестный под различными предлогами убедил гражданку перевести ему ещё 3 000 рублей, а затем перестал выходить на связь. Тогда женщина заподозрила обман и обратилась в правоохранительные органы.

По данному происшествию стражи порядка проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. // Фото: rupixen