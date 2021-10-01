Закончено следствие по делу мужчины, сбившего ребенка самокатом

Завершено расследование уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью малолетней девочке в результате наезда электросамоката, сообщает следком Карелии.

Следственными органами Следственного комитета России по Республике Карелия завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

По данным следствия, в мае 2021 года обвиняемый, имеющий водительское удостоверение на право управления транспортными средствами, устроил катание для своей 9-летней сестры на принадлежащем ему электросамокате.

Находясь за спиной сестры и самостоятельно управляя электросамокатом, обвиняемый двигался по тротуару в Петрозаводске. При этом совершил наезд на 5-летнего ребенка, в результате чего потерпевший получил телесные повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью.

В ходе расследования уголовного дела следователем проведен весь комплекс следственных действий: допрошены участники события, свидетели, изучена запись видеонаблюдения, проведены экспертизы. По результатам проведенной судебной комплексной автотехнической экспертизы исследуемый электросамокат по своим техническим характеристикам признан двухколесным механическим транспортным средством с электродвигателем, что его идентифицирует как мопед. Выводы эксперта положены в основу обвинения, в связи с этим действия обвиняемого квалифицированы как нарушение водителем транспортного средства правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств с наступлением общественно опасных последствий в виде тяжкого вреда здоровью. Обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы до двух лет. // Фото: СУСК РК