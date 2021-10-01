Правительство Мурманской области пытались поджечь

В ночь на пятницу была предпринята попытка поджога правительства Мурманской области, сообщают СМИ. Поджигатель скрылся, ведется его розыск.

«Экипажи Росгвардии привлечены к поискам поджигателя здания администрации Мурманской области. Экипажи Росгвардии переведены на усиленный режим несения службы, около здания правительства области выставлены наряды вневедомственной охраны. Росгвардейцы ориентированы на поиск и задержание возможного поджигателя»,

- сказали в ведомстве агентству ТАСС.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, по предварительным данным, в здание правительства неизвестный кинул бутылку с зажигательной смесью. Позднее источник в правоохранительных органах сообщил, что в результате инцидента пострадал охранник частного предприятия.

Канал 5-TV опубликовал видео с камер наблюдения, на котором виден момент покушения на поджог (смотрим ниже).

Как передают СМИ с места событий, правительство Мурманской области работает в обычном режиме. Двери, у которых обгорела только небольшая часть слева, открыты, сотрудники работают.