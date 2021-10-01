Мужчина добежал до пожарной части и спас свой дом от огня

Вчера около двух часов дня в поселке Кузема Кемского района произошел пожар в частном жилом доме.

Когда произошло возгорание, пенсионер, проживающий в доме, не стал звонить по телефону, а прямиком прибежал в пожарную часть поселка, расположенную в 300 метрах от дома. Пожарные не мешкая собрались по тревоге и уже через три минуты приступили к тушению дома. С огнем профессионалы справились быстро и спасли дом.

В результате пожара в частном доме было повреждено чердачное перекрытие и потолок на общей площади три квадратных метра.

Смекалка хозяина дома позволила ему избежать большой беды. По предварительным данным, пожар произошел из-за неправильного устройства и эксплуатации печи и дымохода. Сейчас по факту пожара проводится проверка. // Фото: MabelAmber