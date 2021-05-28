28 мая 2021, 17:22
Происшествия

Полицейские устроили погоню за BMW по улицам Петрозаводска

Водитель с признаками опьянения заблокировал двери и доехал с Первомайского проспекта до трассы Петрозаводск-Суоярви

Сегодня ночью внимание сотрудников ГИБДД привлек автомобиль BMW. В районе дома №15 по Первомайскому проспекту полицейские остановили иномарку, за рулем находился мужчина с признаками алкогольного опьянения.

35-летний петрозаводчанин отказался пройти медицинское освидетельствование. Вдобавок, у него не было регистрационных документов на автомобиль, водительского удостоверения и полиса ОСАГО. Улучив моментом, он заблокировал двери в машине и попытался скрыться, рассказали в МВД Карелии. Началось преследование. На 36 километре дороги «Петрозаводск – Суоярви» автомобиль был остановлен. Водитель вновь попытался скрыться и оказал неповиновение полиции.

В отношении мужчины составили восемь административных материалов, в том числе за игнорирование требований стражей порядка, проезду на красный свет. Мужчину поместили в специальное помещение для задержанных, иномарку отправили на стоянку. (фото gomagnetfishing.com)

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Метки: 
Погоня
МВД Карелии
ГИБДД
новости петрозаводска
опьянение