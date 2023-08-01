Полицейские указали несколько приемов, используемых мошенниками

Карельские оперативники на одной истории обмана рассказали, что должно насторожить человека в общении с неизвестными.

Житель Карелии нашел объявление в Интернете о продаже пиломатериалов. Представители фирмы обещали привезти товар, но общение они сразу перевели из официального чата в мессенджер.

В МВД по Карелии подчеркивают, что как показывает практика, это один из признаков недобросовестности интернет-продавца. Мужчину попросили заранее оплатить товар. Как отмечают в полиции, это еще одна распространенная уловка жуликов – требование предоплаты, брони или полной оплаты товара до получения. Заказчик ничего подозрительного не заметил. Мошенники, якобы находящиеся в Ленобласти, пожаловались ему на убытки из-за клиентов, которые сначала делают заказ, а потом отказываются от него.

В итоге мужчина остался без 53 тысяч рублей, пиломатериалы он также не получил. // фото freepik.com/