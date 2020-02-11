Полицейские разыскивают подозреваемых в совершении кражи

Полицейские карельской столицы просят петрозаводчан оказать содействие в поиске возможных преступников. Мужчину и женщину подозревают в совершении кражи в одном из городских торговых центров.

Любую значимую информацию о разыскиваемых можно сообщать по телефону: +7-911-422-73-32.

Ранее петрозаводские полицейские рассказали о том, что разыскивают Илью Андреевича Брейнера. Молодой человек, скрывшийся от суда, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ.