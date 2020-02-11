Полиция разыскивает подозреваемого в мошенничестве

Петрозаводские полицейские разыскивают Илью Андреевича Брейнера. Молодой человек 1996 года рождения, скрывшийся от суда, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ.

Всех, кто располагает сведениями о разыскиваемом, полиция просит сообщать информацию по номерам телефонов: +7-921-224-10-63, 02 (с мобильного – 102).

Ранее сотрудники полиции Петрозаводска объявили в розыск двоих мужчин. Фотографии подозреваемых в совершении преступлений можно посмотреть здесь.