Полицейские Прионежского района раскрыли магазинную кражу

Работники сетевого магазина одной из деревень Прионежского района обратились в полицию, сообщает паблик МВД по Республике Карелия

В результате ревизии была установлена недостача продуктов, а позднее, при просмотре видеозаписи из торгового зала, выявлен факт кражи сырной и консервированной мясной продукции, которую совершила неизвестная женщина. Ущерб от действий злоумышленницы превысил 3 000 рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий была установлена подозреваемая – ранее судимая 33-летняя жительница Петрозаводска.

Женщина пояснила, что похитила продукты для собственного питания. По ее словам, воспользовавшись отсутствием свидетелей, она положила продукты в сумку и вынесла их без оплаты через кассовый узел. Ущерб обязалась возместить.

Возбуждено уголовное дело.

Фото из группы МВД по Республике Карелия