Полицейские Прионежского района раскрыли магазинную кражу
Работники сетевого магазина одной из деревень Прионежского района обратились в полицию, сообщает паблик МВД по Республике Карелия
В результате ревизии была установлена недостача продуктов, а позднее, при просмотре видеозаписи из торгового зала, выявлен факт кражи сырной и консервированной мясной продукции, которую совершила неизвестная женщина. Ущерб от действий злоумышленницы превысил 3 000 рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий была установлена подозреваемая – ранее судимая 33-летняя жительница Петрозаводска.
Женщина пояснила, что похитила продукты для собственного питания. По ее словам, воспользовавшись отсутствием свидетелей, она положила продукты в сумку и вынесла их без оплаты через кассовый узел. Ущерб обязалась возместить.
Возбуждено уголовное дело.
Фото из группы МВД по Республике Карелия