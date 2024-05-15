Полицейские помогли вытащить застрявшую фуру под Петрозаводском

Водитель из Ленобласти поблагодарил карельских полицейских за помощь.

На участке дороги Петрозаводск-Деревянное его грузовик съехал на обочину и застрял. 29-летний водитель позвонил в полицию и сообщил о произошедшем.

Прибывшие инспекторы ГИБДД нашли самосвал, который смог вытащить фуру. На время этих манипуляций полицейские перекрыли участок автодороги. Житель Ленобласти продолжил поездку и поблагодарил стражей порядка за взаимовыручку. // фото freepik.com