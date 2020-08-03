Полицейские оперативно задержали питерского грабителя в Карелии

В Карелии поймали одного из подозреваемых в вооруженном ограблении курьера доставляющего покупателям дорогие iPhone, сообщает портал Мойка78.

Ограбление курьера произошло 27 июля в 19:17 у дома №34 по Тепловозной улице в Невском районе Санкт-Петербурга.

17-летний пострадавший рассказал, что к нему подошли двое мужчин, один из которых представился заказчиком доставленного интернет-заказа — телефона iPhone 11 PRO с защитным стеклом.

Забрав у курьера заказ, мужчины не стали платить, а вместо этого достали предметы, похожие на пистолет и нож, после чего скрылись с места происшествия вместе со смартфоном. Сумма ущерба составила 117 589 рублей. По факту разбоя было возбуждено уголовное дело.

1 августа в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Карелии полицейские задержали 34-летнего подозреваемого, жителя Колпино. Второго участника разбойного нападения — 17-летнего неработающего гражданина без определенного места жительства и занятий задержали 2 августа в Колпино.

Оба подозреваемых помещены в изолятор. Похищенное изъято.