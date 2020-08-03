Новый знакомый украл сумочку у жительницы Петрозаводска

В полицию Петрозаводска обратилась 32-летняя горожанка. Она рассказала, что стала жертвой преступления, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что петрозаводчанка познакомилась на улице с молодым человеком. Они присели на скамейку и начали беседовать. Женщине потребовалось отлучиться, а когда она вернулась, нового знакомого на месте уже не было. Пропала и ее сумочка.

Стражи порядка нашли 21-летнего подозреваемого. По версии полиции, именно этот мужчина забрал сумку, а лежавший в ней телефон продал. Ранее молодой человек уже был судим.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведется следствие.