Полицейские Кондопоги оперативно раскрыли автомобильную кражу

24-летний житель Кондопоги обратился в полицию и заявил, что неизвестные похитили из его машины ВАЗ-2107 имущество, общей стоимостью 25 тысяч рублей, сообщает МВД Карелии. Пропали магнитола, четыре аудиоколонки и все колеса.

Молодой человек пояснил, что, вернувшись с рыбалки, оставил автомобиль припаркованным на территории местного гаражного кооператива. Машина простояла там около суток. Кого подозревать, владелец похищенного имущества не знал.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастен 28-летний, ранее уже имевший проблемы с законом кондопожанин, собственник одного из боксов в кооперативе.

По версии следствия, подозреваемый, заприметив оставленный автомобиль, в темное время суток, с помощью подручных инструментов вскрыл замок и похитил чужое имущество. Акустическую систему и колеса он установил на свою машину.

Возбуждено и расследуется уголовное дело.

Фото из группы «МВД по Республике Карелия»