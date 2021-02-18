Полицейские из Петрозаводска награждены медалями за спасение людей

В министерстве внутренних дел Карелии вручены награды молодым полицейским, сообщает сайт МВД по РК.

Сержанты полиции Кирилл Антонов и Станислав Беляевский за проявленные смелость и самоотверженность при спасении людей награждены медалями «За смелость во имя спасения».

Мужественный поступок пришелся на самое начало служебного пути обоих сержантов. Поступив в органы внутренних дел и окончив центр профподготовки, Кирилл и Антон только начали привыкать к будням патрульно-постовой службы полиции, когда произошло ЧП.

Летней ночью во время дежурства на улицах Петрозаводска сержанты заметили густой чёрный дым, который шёл из окон деревянного жилого дома. Времени на раздумья не оставалось, тем более, что слышались крики о помощи.

Доложив в дежурную часть о происшествии, они бросились к месту пожара. Далее полицейские действовали верно и смело. Благодаря их самоотверженности была спасена хозяйка жилья. При этом сами сотрудники патрульно-постовой службы получили отравление угарным газом.

К счастью, им на помощь пришли сотрудники ДПС Денис Федоров и Никита Федоров. Таким образом, из загоревшейся квартиры был спасен еще один житель Петрозаводска.

Фото с сайта МВД Карелии