Покос травы стартовал в Петрозаводске

Мобильные бригады и спецтехника «Кондопожского ДРСУ» ежедневно следят за порядком на улицах Петрозаводска. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

По данным администрации, на этой неделе идут работы по покосу травы. Они проходят в Октябрьском районе и в центре города. Подрядчик продолжает убирать и вывозить смет с улиц Кукковки и Октябрьского района, далее аналогичные работы пройдут на Перевалке и Древлянке.

Помимо этого, в городе продолжают сажать цветы. Ведется уборка остановочных комплексов. На улицах работают дорожные пылесосы и поливомоечные машины. Пешие бригады убирают мусор в парках и скверах.

Горожанам напомнили, что они могут пожаловаться на некачественную уборку в ЕДДС по телефону 051. // Фото мэрии