Поколение М: «Мы учим детей делать историю»

О фотовыставке «Гран-при по-русски», которая открылась в городском выставочном зале Петрозаводска в рамках творческого благотворительного проекта МТС «Поколение М», ее воспитательных и образовательных задачах нашему порталу рассказал куратор выставки, известный российский фотограф, фотожурналист, руководитель «Русс Пресс Фото» и мастер проекта «Поколение М» Василий Прудников.

– Василий, расскажите, пожалуйста, какие работы представлены на выставке?

– Это снимки советских и российских журналистов, занявшие призовые места на самом престижном международном конкурсе фотожурналистики «World Press Photo» за всю его историю с 1955 по 2019 год. Открывает выставку фотография Сергея Преображенского, получившая золото в 1956 году, а завершает экспозицию работа Алены Кочетковой 2019 года. Каждый из снимков был в свое время отмечен профессиональным международным жюри конкурса. Моей задачей было собрать их в одну коллекцию. Это образцы, на которые следует ориентироваться, своего рода учебник фотожурналистики. Выставка очень разносторонняя, потому что в номинациях конкурса множество направлений: спорт, природа и экология, культура и искусство, свежие события, люди в новостях. Это, прежде всего, конкурс новостной, событийной фотографии, журналистских историй.

– С какой целью вы открываете эту выставку в Петрозаводске?

– Фотовыставка открылась в Карелии в рамках детского благотворительного проекта МТС «Поколение М», и главная ее цель образовательная. Мы обеспечиваем встречу молодых ребят с мастерами фотографии и, в частности, фотожурналистики, а работы выставки дают ребятам наглядный пример, какой снимок считается качественным. Сфотографировать, например, цветочек каждый ребенок и сам сможет, мы же говорим о вдумчивой, смысловой фотографии. Для этого с ней надо как минимум познакомиться, понять ее ценность и полезность.

При этом уникальность проекта в том, что подростки из разных уголков России с помощью специальной благотворительной механики своим творчеством помогают сверстникам, детям, у которых есть проблемы со здоровьем. Участники «Поколения М» - не просто художники, они еще и помощники. Ребята учатся в проекте делать хорошие фотографии. Чем лучше работа, тем больше откликов она собирает среди аудитории на сайте проекта и в социальных сетях. Все полученные «лайки», репосты и конкурсные работы добавляют баллы на «счетчик добра» проекта, а затем МТС переводит эти баллы в настоящие деньги и перечисляет их на лечение тяжелобольных детей. Очень ценно то, что ребята это осознают, участвуют в этом осмысленно.

Другой важный момент – профориентация. Участвуя в проекте, начинающие фотографы уже могут представить себя в этой профессии.

– Удалось ли уже кого-то вырастить на этом проекте?

– Да, такие примеры есть. Фотонаправление в проекте «Поколение М» появилось одним из первых, в 2014 году. Мы поддерживаем связь с лауреатами всех предыдущих конкурсов, они приезжают на стажировки в Москву. Например, один из лауреатов, Дима Воронцов из села Шаромы на Камчатке, уже заявил, что планирует в этом году поступать в институт на фотожурналистику.

– Много ли вам встречается талантливых ребят?

– Да, много. Нам очень интересно с ними работать, а самое главное, что им это направление тоже интересно. Чем раньше ребенок начинает заниматься таким серьезным, взрослым делом, тем ярче он раскрывается не только в фотографии, но и в жизни.

– Участники проекта «Поколение М» работают в рамках определенных тем, или сюжеты могут быть любые?

– Абсолютно любые. Дети снимают то, что ценно для них, а мы уже выбираем те работы, которые представляют ценность с точки зрения фотожурналистики. При этом мы всегда объясняем детям свой выбор и даем подробный разбор каждой фотографии.

– Вы учите детей работать в классической манере или уже подключаете и современные гаджеты, показываете их возможности?

– Мы живем в то время, когда фотодело в его классическом понимании кануло в лету. Но когда лауреаты «Поколения М» приезжают к нам на обучение, мы им предоставляем возможность окунуться в таинство настоящей фотографии. Я даю им пленку, старые фотоаппараты, они фотографируют, потом мы проявляем снимки. Многим это очень нравится, ведь они никогда этого не видели и не делали. Тем не менее, чем бы мы ни снимали, мы учим ребят не просто делать красивую картинку, а делать литературу, делать историю. Дети начинают «читать» фотографии. Это очень интересно. Они должны понять, что фотограф – это и режиссер, и осветитель, и драматург, и костюмер в одном лице. Фотография отлично развивает различные творческие навыки, создает в ребенке огромный творческий потенциал. Я и другие наши мастера, работающие в проекте «Поколение М» в качестве наставников, стараемся донести до учеников именно эту ценность фотографии. Теперь в нашей команде и самый молодой лауреат World Press Photo из нашей страны – Алена Кочеткова, победительница 2019 года. У нее огромный опыт работы с детьми. Я уверен, что карельские ребята тоже получат огромное удовольствие от общения с Аленой на очном мастер-классе в Петрозаводске и на онлайн-уроках. Мы приглашаем всех, кто увлекается фотографией, присоединиться к проекту, стать участником конкурса «Поколение М», а может быть, и его победителем.

И, конечно, ждем всех на нашей выставке.

Свои фотоработы загружайте на сайт проекта: https://pokolenie.mts.ru/

Площадка и режим работы выставки: с 21 февраля по 15 марта 2020 в Городском выставочном зале / пр. Ленина 26, Петрозаводск / с 12:00 до 19:00, 23 февраля – с 12:00 до 18:00, выходной день – понедельник и 8 марта. Вход – свободный. Контакты: +7 (8142) 78-16-50.