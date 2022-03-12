Поклонный крест выльют в металле

Установленный в Петрозаводске Поклонный крест «Российскому воинству жизнь свою за други положившему» не единожды страдал от рук вандалов.

Сегодня на месте деревянного планируется установка металлического памятного знака. Новый крест установят недалеко от храма Илии Пророка и «Черного тюльпана», рядом с памятником «Сынам Карелии, погибшим в Чечне».

Большую часть расходов по благоустройству и освещению территории комплекса берет на себя петрозаводская мэрия. Но каждый может внести посильный вклад в благое дело.

В мемориальную доску будет встроен инфокод «Книга памяти». Письма с информацией о своих героях можно отправить по адресу: veteran752020@gmail.com

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