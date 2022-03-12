Краснокнижного мохноногого сыча удалось сфотографировать в Карелии

Специалисты национального парка «Водлозерский» в ходе зимних маршрутов запечатлели редкую птицу. Инспектор сфотографировал мохноногого сыча – птицу семейства совиных, занесенную в Красную книгу Карелии и Архангельской области, рассказали в пресс-центре нацпарка.

В ходе зимнего маршрутного учета специалисты с 26 января по 3 марта прошли 24 маршрута общей протяженностью 193 км. Специалилисты парка фиксируют следы, отметины на снегу для мониторинга объектов животного мира.

После обработки первичных данных специалисты сделают выводы о численности основных видов животных парка. (фото пресс-службы Водлозерского парка)