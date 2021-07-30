Поклонники Олега Даля хотят установить памятник актеру в Петрозаводске

Поклонники творчества знаменитого советского актера Олега Даля из Петрозаводска предложили установить ему в городе памятник. Активисты считают, что фигура Даля должна располагаться рядом с остановкой общественного транспорта на Московской улице. Они сообщают о своих планах в посвященной артисту группе ВКонтакте.

Как объяснили поклонники Даля, в Петрозаводске должен появиться единственный в мире памятник актеру. Ведь именно здесь снимался один из самых знаковых его фильмов - «Отпуск в сентябре».

«Мы очень хотим, чтобы памятник Олегу Далю был красив, отличался портретным сходством и был узнаваем как жителями Петрозаводска, так и гостями Карелии», - написали поклонники.

В конкурсе на лучший эскиз памятника согласились участвовать три скульптора. Это Андрей Поляков, Филипп Трушин и Александр Акулов.

Средства на создание эскиза памятника собирают на краудфандинговой площадке Planeta. Но предварительное видение уже есть.

Скульптура изображает сидящего в свободной позе мужчину хрупкого телосложения, закинувшего одну руку на спинку скамьи. Он одет в легкую рубашку с длинными рукавами в стиле милитари с расстегнутым воротом, заправленную в легкие брюки без ремня. На ногах туфли типа «мокасины» без шнурков. На голове кожаная кепка. // Фото: «Советский актер театра и кино Олег Даль»/ВКонтакте