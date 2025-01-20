Покалечившего своего пассажира пьяного водителя будут судить

Прокуратура Прионежского района утвердила обвинительное заключение по делу 24-летнего жителя Петрозаводска, который обвиняется в нескольких правонарушениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и управлением автомобилем в состоянии опьянения.

Согласно версии следствия, обвиняемый, после того как в июне прошлого года был привлечен к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде, вновь сел за руль арендованного автомобиля Skoda Octavia спустя месяц.

На этот раз мужчина также был пьян. Он нарушил правила дорожного движения на участке трассы «Заозерье-Пиньгуба», не справился с управлением, что привело к заносу и переворачиванию автомобиля. В результате происшествия один из пассажиров получил тяжелые травмы.

После завершения расследования прокурор, оценив собранные доказательства, признал обвинение обоснованным и передал дело в суд для дальнейшего рассмотрения. // фото: pixabay.com