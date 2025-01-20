Ребенка нашли под окнами школы в Петербурге и увезли в реанимацию

Правоохранительные органы проводят расследование происшествия, в ходе которого шестиклассник получил травмы в одной из школ Центрального района Санкт-Петербурга. Мальчик был найден под окнами учебного заведения после того как остался в классе после урока, сообщает издание «Фонтанка».

Информация о происшествии поступила в полицию около полудня 20 января. По данным правоохранителей, инцидент произошел в школе, расположенной на Невском проспекте, когда ученик шестого класса находился на перемене в классе на пятом этаже.

После случившегося школьник был срочно госпитализирован в детскую больницу имени Раухфуса, где ему оказана медицинская помощь. Согласно предварительным данным, мальчик находится в реанимации.

Полиция выясняет все обстоятельства происшествия и мотивы поступка школьника. В настоящее время по делу также ведется проверка прокуратурой.

Как сообщили в районной администрации, на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и администрации Центрального района. В учебное заведение также направлены психологи для оказания помощи находящимся в стрессе детям. // фото: «Петрозаводск говорит»