20 января 2025, 13:10
Женщина пострадала в групповой аварии на «Коле» в Карелии
Три автомобиля столкнулись на федеральной магистрали в Кондопожском районе
В воскресенье, 19 января, на 464-м километре трассы «Кола» в Кондопожском районе произошло групповое ДТП. Об этом информирует пресс-служба Госавтоинспекции Карелии.
По данным ведомства, 52-летняя водитель автомобиля Kia Ceed выехала на встречку, где произошло столкновение с автомобилями Geely Monjaro и «Лада Ларгус».
В результате аварии виновница ДТП получила травмы. Обстоятельства случившегося выясняются. // Фото: unsplash.com / Shirly Niv Marton