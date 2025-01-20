Женщина пострадала в групповой аварии на «Коле» в Карелии

В воскресенье, 19 января, на 464-м километре трассы «Кола» в Кондопожском районе произошло групповое ДТП. Об этом информирует пресс-служба Госавтоинспекции Карелии.

По данным ведомства, 52-летняя водитель автомобиля Kia Ceed выехала на встречку, где произошло столкновение с автомобилями Geely Monjaro и «Лада Ларгус».

В результате аварии виновница ДТП получила травмы. Обстоятельства случившегося выясняются. // Фото: unsplash.com / Shirly Niv Marton