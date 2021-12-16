Пока женщина в Карелии смотрела на работу врачей, у нее украли деньги

В Костомукшу из района приехала 36-летняя женщина, которая хотела увидеться с друзьями. В итоге у нее украли деньги, причем как раз в гостях, сообщили в МВД Карелии.

Пропажу потерпевшая обнаружила в разгар вечеринки. Веселье кипело в общежитии, где живет ее знакомый. Оказалось, на руку нечист именно хозяин комнаты, где шло застолье.

Кому-то из жильцов общежития в тот вечер стало плохо, вызвали «скорую», и все бросились в коридор. Зеваки наблюдали за работой медиков, в том числе и пострадавшая женщина.

В это время 35-летний хозяин взял ее оставшуюся без присмотра сумку и украл четыре тысячи рублей. Потом он истратил эти деньги на спиртное.

Ущерб мужчина уже возместил и во всем признался, когда его вычислили. Возбуждено уголовное дело. // Фото: orenburzhie.ru