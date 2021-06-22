Похитителя контейнеров для сбора мусора разыскали в Петрозаводске

Неизвестный воришка контейнеров для сбора мусора завелся в Петрозаводске. Сообщение о пропаже трех мусорных баков с городских контейнерных площадок поступило в полицию. Ущерб оценили в 21 тысячу рублей, рассказали в МВД.

Стражи порядка вышли на след «мусорного» вора. Подозреваемым оказался 36-летний ранее судимый петрозаводчанин. Мужчина сознался. Он рассказал, что собирал в черте столицы Карелии бесхозный лом и сдавал его.

Одна из последних находок оказалась больших габаритов и значительной массы. Отнести металл до точки приема оказалось проблематично. Решение нашлось - мужчина для перевозки использовал мусорные баки. По версии полиции, подозреваемый похитил контейнеры в период с апреля, а затем сломал. Мужчине инкриминируют три эпизода преступной деятельности. Возбуждены уголовные дела. (фото greenstroyspb.ru)