Погром в погонах. Кто вынес дверь в квартиру жительницы Суоярви?

Текст: Георгий Чентемиров

Жительница Суоярви Оксана Огурцова больше недели живет с незапертой дверью. Дверь почти не закрывается после визита бывшего супруга, который тот совершил в сопровождении полицейских. Женщина не хотела пускать бывшего мужа в квартиру, где ему принадлежит доля собственности. По словам мужчины, он принял решение ломать дверь. Однако ему помогал участковый полиции, и это как минимум странно. А как макисмум незаконно.

Как рассказала Огурцова, ее бывший супруг давно переехал в Петрозаводск и очень хочет, чтобы она продала свою долю в квартире. Из-за этого он часто приезжает в Суоярви, приходит к бывшей жене и, по ее словам, устраивает скандалы. В декабре женщина, устав от этих посещений, подала в суд иск об определении порядка проживания в общей квартире (ближайшее заседание пройдет в апреле).

Всё это – типичный гражданско-правовой спор, личное дело двух взрослых людей. Однако в субботу 13 марта произошло событие, которое вывело конфликт на новый уровень и придало ему явную общественную значимость.

Бывший муж Огурцовой снова попытался проникнуть в жилище, где ему принадлежит доля. Однако женщина отказалась его пускать. Тогда он пришел с участковым. Как говорит Оксана, сотрудник правоохранительных органов потребовал от нее открыть дверь. Женщина отказалась. Тогда участники конфликта вызвали сотрудников пожарно-спасательной службы.

Взлом металлической двери несколько минут снимала дочь Оксаны – она как раз в это время возвращалась домой и оказалась «по другую сторону» баррикад, в подъезде. За работой спасателей пристально наблюдает полицейский. Запись прерывается, когда кто-то из взрослых предлагает девочке «погулять на улице». «А то полицейский тебя оштрафует», - добавляет стоящая рядом женщина.

Пока дверь ломали, Оксана Огурцова позвонила в дежурную часть Суоярви. Она хотела рассказать о том, что в ее квартиру ломятся посторонние люди, но получила отповедь. Тон, которым сотрудник полиции разговаривал с женщиной, достоин отдельной статьи. Публикуем разговор полностью.

Отметим, что дежурный полиции требует от Огурцовой пустить участкового в квартиру. А про ее супруга он говорит, будто у того на руках есть решение суда. Но, во-первых, суд еще идет, а во-вторых, исполнение судебных решений не входит в полномочия МВД. Впрочем, как выяснится дальше, в Суоярви об этом не знают.

В конце концов, сотрудники спасательной службы одолели дверь. В квартиру вслед за собственником вошли и сотрудники полиции. Разговор с участковым Оксана Оугрцова записала на камеру. «Петрозаводск говорит» приводит его расшифровку.

Полицейский: Обеспечьте, пожалуйста, доступ в комнаты.

Огурцова: Я не буду открывать никакие комнаты.

П.: На основании чего вы запрещаете доступ туда?

О.: Там мои личные вещи находятся.

П.: На данный момент есть решение суда, по которому одна вторая квартиры…

О.: Право проживания и пользования комнат на сегодняшний день [рассматривается] в суде. На сегодняшний момент я имею право жить там где я хочу.

П.: Равносильно гражданин тоже имеет право жить там, где он хочет. Может, он хочет в этой комнате жить?

О.: На сегодняшний день это решается в суде, вы понять не можете? Есть судебные приставы, которые исполняют решения суда.

П.: На данный момент какое решение суда?

Бывший муж: Ты можешь открыть дверь? Вон сотрудники полиции…

О.: Вы с какой целью хотите сюда попасть? Здесь не совершается преступление. П.: Мне нужно осмотреть всю квартиру. С целью установления личности...

Закончилось всё это тогда, когда участковый позвонил в дежурную часть, где ему, судя по всему, сообщили, что адвокат Елена Асонова подала жалобу на действия полиции. После этого участковый что-то сказал бывшему мужу Огурцовой, они развернулись и ушли.

После этого инцидента у Оксаны подскочило давление до двухсот. Ей пришлось вызвать скорую помощь. Сейчас дверь в квартиру запирается на амбарный замок, который установил отец Огурцовой. Гигантскую щель в подъезд приходится завешивать одеялом. К слову, вместе с Оксаной живет и ее несовершеннолетняя дочь.

Через два дня после инцидента Оксана написала заявление в Следственный комитет. Она полагает, что участковый превысил свои полномочия. С ней солидарны и юристы.

– Полномочия участкового как сотрудника полиции вскрывать двери и входить в жилые помещения четко определены законом о полиции, – говорит адвокат Николай Флеганов. – Это можно делать для спасения жизни граждан или их имущества, обеспечения безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях, для задержания подозреваемых в совершении преступления, для пресечения преступления и для установления обстоятельств несчастного случая.

Пункта «вскрывать двери по просьбе человека, которого не пускают», в этом перечне нет. Это похоже на превышение служебных полномочий.

– Взглянем с другой стороны. Если я собственник и меня не пускают в мою квартиру, что делать?

– Только идти в суд. В крайнем случае он сам может ломать дверь, самостоятельно, но это может быть квалифицировано как самоуправство и повлечь за собой ответственность в установленном законом порядке. В идеале же это могут делать только приставы на основании решения суда. Вот они могут привлекать МЧС для вскрытия дверей, вселять, предоставлять доступ и так далее. Это индивидуальный гражданско-правовой спор, и вопрос вселения и устранения препятствий в пользовании жилым помещением – исключительная прерогатива суда, – говорит адвокат.

По всему выходит так, что участковый забыл Закон о полиции и ринулся исполнять судебное решение, которого, вообще говоря, еще нет.

Журналист «ПТЗ говорит» попытался понять, кто же все-таки руководил взломом. Бывший муж Огурцовой в телефонной беседе сказал, что пожарно-спасательную службу вызвал он, а полиция была нужна только потому, что без нее дверь бы вскрывать не стали. Однако разговоры Оксаны с представителями правоохранительных органов свидетельствуют, что именно участковый требовал пустить его в квартиру, а также собирался осмотреть жилище «с целью установления личности».

Наконец, в распоряжении нашего издания есть запись разговора Огурцовой с сотрудником местной пожарной части.

– Приходили люди, сказали, что от участкового. Мы полиции подчиняемся. От нас машина выехала. Сказали, если участковый даст добро на вскрытие, придется пожарным вскрывать дверь,

– сказал сотрудник экстренной службы.

Мы позвонили в пресс-службу МЧС, чтобы узнать, кто именно инициировал вскрытие двери, кто вызвал сотрудников спасательной службы. И здесь обнаружилось удивительное. Оказывается, в сводку это событие… не попало. При том, что есть отдельная категория, где указываются происшествия, не связанные с пожарами; в нее включают и вызовы для помощи населению. Однако в сводке пожарной части Суоярви за субботу есть только одна запись – об утреннем пожаре.