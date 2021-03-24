Иван Ургант рассказал о своем самочувствии и лечении

Иван Ургант провел новый выпуск передачи «Вечерний Ургант» с дачи, где он работает «на удаленке» из-за заражения коронавирусом, сообщает сетевое издание «Газета.Ру».

По словам ведущего, у него нет температуры, однако чувствует он себя «мерзко» и пьет витамины, противовирусные препараты и лекарства, разжижающие кровь.

Корявая рука коронавируса пришла за самым лучшим из нас. За мной,

— шутит Иван.

В тот самый момент, когда коронавирус в нашей стране уже никого не интересует, я прошу прощения, что опять возвращаю эту тему,

— добавил он.

Работать удаленно Ургант планирует в течение двух недель.

О болезни Ивана Урганта стало известно 22 марта. «Петрозаводск говорит» писал об этом.

Фото с сайта gazeta.ru