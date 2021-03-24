24 марта 2021, 20:36
Иван Ургант рассказал о своем самочувствии и лечении
Несмотря на болезнь, шоумен продолжает работать, но делает это удаленно
Иван Ургант провел новый выпуск передачи «Вечерний Ургант» с дачи, где он работает «на удаленке» из-за заражения коронавирусом, сообщает сетевое издание «Газета.Ру».
По словам ведущего, у него нет температуры, однако чувствует он себя «мерзко» и пьет витамины, противовирусные препараты и лекарства, разжижающие кровь.
Корявая рука коронавируса пришла за самым лучшим из нас. За мной,
— шутит Иван.
В тот самый момент, когда коронавирус в нашей стране уже никого не интересует, я прошу прощения, что опять возвращаю эту тему,
— добавил он.
Работать удаленно Ургант планирует в течение двух недель.
О болезни Ивана Урганта стало известно 22 марта. «Петрозаводск говорит» писал об этом.
Фото с сайта gazeta.ru