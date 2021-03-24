Трое мужчин обвиняются в вымогательстве, разбое, похищении человека

Завершено расследование уголовного дела в отношении троих мужчин, которые обвиняются в разбое, вымогательстве, похищении человека, похищении официальных и личных документов, а также незаконном проникновении в жилище, сообщает Следком Карелии.

По версии следствия, в апреле 2020 года обвиняемые, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в поселке Ругозеро Муезерского района, ворвались в квартиру к предпринимателю и, применяя насилие, потребовали от него передачи им 3,5 миллионов рублей.

После отказа потерпевшего отдать деньги, обвиняемые жесткого избили его, завладели имуществом, находившимся в квартире на сумму более 30 тысяч рублей, а также печатью предприятия, трудовыми книжками работников и другими документами.

Затем обвиняемые похитили мужчину и вывезли на автомашине за пределы поселка, где применяя насилие и высказывая различные угрозы, вымогали у него деньги. В результате обвиняемые получили от потерпевшего 100 тысяч рублей в счет ранее требуемой суммы.

Обвиняемые заключены под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фигуранты могут лишиться свободы на срок до 15 лет.

Фото с сайта vestirama.ru