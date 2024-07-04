Пограничники В Финляндии заявили о потоке мигрантов со стороны России

Погранслужба Финляндии сообщила о скоплении на границе мигрантов и заявила, что Россия может использовать их в своих целях. В ведомстве сейчас пытаются оценить ситуацию, передает Yle.

Финский президент Александр Стубб сказал, что Россия может за несколько часов переместить на границу с Финляндией больше тысячи мигрантов.

- Россия переправляла мигрантов, которых они называют просителями убежища, из Ирака, Йемена, Сирии и Эфиопии. Это происходит в течение примерно 48 часов,

- заявил он.

По словам исследователя Института международных отношений Маргариты Завадски, в РФ якобы есть группы мигрантов, которых спецслужбы впустили в страну, чтобы перевезти дальше. // фото: pixabay.com