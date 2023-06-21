Погорельцам в Медвежьегорске восстановят документы и дадут жилье

Комиссия по чрезвычайным ситуациям экстренно соберется 22 июня в Медвежьегорске. Будут решать вопрос о помощи людям из сгоревших 20 июня домов, сообщили в Госкомитете РК по безопасности населения.

Здания ранее признали аварийными, жильцов из них планировали расселять в следующем году. Сейчас большая часть погорельцев – у родных, четыре человека, в том числе 3-летний малыш, находятся в гостинице. Там разместили пункт временного пребывания. Людей обеспечивают горячим питанием.

Один человек с неврологическим заболеванием под наблюдением в Медвежьегорской ЦРБ, его могут позднее разместить в социальном центре.

Приняли решение об ускоренном восстановлении сгоревших документов. Рассматривают возможность предоставлении людям жилья из маневренного фонда.

Напомним, пожар случился вечером 20 июня, загорелась хозяйственная постройка на улице Артемьева, огонь перекинулся на жилой дом. // фото: «Медвежьегорск Online»/ВКонтакте