Жемчужина для избранных: почему горнорудный парк неизвестен туристам

Текст и фото Алина Гапеева

Руины Тулмозе́рского чугуноплавильного завода Олонецкой губернии сохранились до наших дней. Прекрасные и безлюдные пейзажи, чудесное таинственное пространство. Рудный парк — место, которое еще не успели освоить туристы.

Путешествие за экзотикой

Путешествовать любят многие, большинство — по проторенным дорожкам, где все оборудовано, организовано, где для туристов созданы все удобства. Но иному путешественнику покажется гораздо привлекательнее открывать для себя новые уголки, где не встретишь толп туристов. Такие тихие местечки, неизвестные большинству, найдутся почти в каждом регионе. Есть такие и в Карелии, например в Пряжинском районе.

Здесь недалеко от деревни Колатсельга находится интереснейший памятник — Тулмозерский завод, основанный Великим князем Петром Николаевичем в 1896 году. Долгое время исторические постройки были скрыты от туристов, да и сейчас сюда заглядывают немногие, хотя несколько лет назад здесь был создан и открыт горный парк «Тулмозерье». Кстати, это тоже интересная история. Тогда был разработан международный проект Mining Road («Дорога горных промыслов»). Как рассказывал историк Михаил Данков, цель проекта — возвратить общественности заброшенные памятники на территории южной Карелии и южной Финляндии, связать одним маршрутом горнорудный музей в финском городе Аотокумпу, горный парк «Рускеала» и продолжить его до интересных исторических промышленных объектов в Пряжинском районе и Петрозаводске. Тулмозерский чугуноплавильный завод стал его отдельной частью. Осуществлял этот проект Институт геологии Карельского научного центра Российской академии наук, который выиграл грант, он привлек Национальный музей. И все сложилось, появился «Рудный парк «Тулмозерье».

Сколько там туристов побывало за прошедшие годы, наверное, никто не скажет, но многие жители Карелии даже не слышали о таком удивительном месте. А экскурсоводы туристических автобусов, которые знают о нем, не спешат сворачивать на грунтовку, ведущую к старым заводским постройкам.

«На трассе Петрозаводск-Сортавала так много интересных мест, что едва укладываешься в отведенное время»,

— говорят они.

Жаль, потому что это место не только удивительно красиво, но и имеет уникальную историю, связанную с царской династией Романовых, с высокими техническими достижениями начала прошлого века. Очень любопытно!

«Не забудьте взять мазь от комаров и надеть резиновые сапоги. Там полно кровососущих насекомых, на руинах кишат змеи, а по дороге ходят медведи», — предупредительно сообщила туристка, успевшая побывать в тех местах неделей раньше.

Поехали!

Неприступность местной экзотики только распаляет жажду приключений.

В навигаторе забиваем маршрут и отправляемся в дорогу. Навигационная программа показала на карте, что двигаться надо от Петрозаводска 142 километра по трассе «Сортавала». В Колатсельге сворачиваем на грунтовую дорогу. От асфальта путь по грунтовке составит чуть больше трех километров. Действительно, все просто как день. Можно отправляться в дорогу.

После комфортной трассы лесная дорога показалась не самой приятной — ямы, камни, лужи. Навстречу выполз лесовоз — главный вредитель дорожного полотна. Да еще попробуй разъехаться с ним на узкой грунтовке! Пришлось вернуться, благо недалеко ухали. Вторая попытка была успешной, но знайте: для разбитой лесовозами дороги внедорожник подойдет за милую душу.

Въезд в рудный парк перегораживает ржавый шлагбаум. Рядом висит объявление: «Посещение рудного парка «Тулмозерье» платное, справки по телефону». Так и не дозвонившись по указанному номеру, отправляемся на экскурсию, проскочив "зайцами". На территории парка – ни души: последняя надежда купить билет испарилась. Посреди леса открывается необычайно живописный вид на руины из красного кирпича, окутанные аурой мистической таинственности и сверхъестественного могущества.

Сам себе экскурсовод

На стенде с картой-схемой территории видно, что в прошлом здесь размещались котельный и машинный корпуса, два литейных двора с домнами – большой и малой.

Изучив схему, отправляемся знакомиться с достопримечательностью тет-а-тет. По всей территории парка размещены таблички с краткой информацией о бывших постройках – очень удобно.

На одной из них коротко рассказана судьба самого продвинутого завода начала ХХ века. «Тулмозе́рский чугуноплавильный завод основан акционерным обществом «Сталь» в 1896 году. Инициаторами создания акционерного общества стал Великий князь Петр Николаевич и Санкт-Петербургский международный коммерческий банк. Земли Тулмозерской крестьянской дачи, на которой находились гематитовые рудники, были взяты в аренду у местных крестьян до 1991 года за 1200 рублей в год. Первую плавку начали в 1899 году, но конструкция большой домны оказалась неудачной, и ее пришлось полностью перестроить. Вторично завод заработал только в сентябре 1900 года, а последний чугун был выплавлен в июне 1902 года. За время действия предприятия было выплавлено всего 8300 тонн чугуна».

Как стало понятно из этого текста, грандиозные планы так и не были осуществлены, завод не оправдал надежд владельцев. 8 400 тонн чугуна за 3 года — это мизер.

В 1902 году, несмотря на большие запасы добытой железной руды и заготовленного древесного угля, завод был закрыт, причиной чему послужило падение цен на чугун почти в два раза вследствие мирового кризиса начала XX века.

Кризис — он и в ХХ веке кризис: прожорливый чугуноплавильный завод оказался нерентабельным – большое предприятие, оборудованное по последнему слову техники, сдулось.

Только представьте, такая махина не смогла бороться за свое будущее. Столько денег вложено, а все коту под хвост! Интересно, что и следующие владельцы не смогли вдохнуть жизнь в большой завод, не вышло реанимировать его также и у советской власти. Великая Отечественная война окончательно наложила крест на судьбу этого предприятия. Так, в 1944 году финны, отступая, вывезли оставшееся оборудование, а некоторые заводские здания взорвали...

Ты туда не ходи, ты сюда ходи

Развалины с массивными стенами спустя столетие смотрятся мощно и величественно. Сейчас только архивные документы подскажут, где стояли механическая мастерская, административное здание, собственная часовня, кузня, две мельницы, пильная, хлебная и водяной бассейн. Остовы стен прячутся среди зарослей деревьев, к которым так и хочется прикоснуться рукой. Потрясающая красота дает повод забыть об осторожности. А зря! Чуть ли не на каждом шагу видишь вывески о том, что к стенам подходить нельзя ввиду их возможного обрушения. Желание полазать по стенам, конечно, отпадает само собой.

Если откровенно, что мешает экскурсии по «Тулмозерью», так это комары, жаждущие крови. Здесь их полчища. Они невыносимо жалят и жалят, только успевай отмахиваться. Но кровососы – еще не самое страшное, с чем приходится столкнуться путнику.

— Там змеи прямо по кирпичным стенам ползают, на нас одна даже шипела, — припомнился рассказ все той же туристки, побывавшей здесь ранее.

Вот тебе и на… Прямо из-под ног по камням уползает толстый и длинный уж. Он считается самым добрым и дружественным из змей. Но встреча с ним все равно неприятна. Бр-р-р… Часть предостережений из списка опасностей уже сбылась — с комарами и змеей знакомство состоялось. А вот с медведем увидеться совсем не хотелось. К счастью, вместо косолапого мишки из тулмозерских зарослей неожиданно выскочил заяц – прыткий и длинноногий. Шмыг — и был таков. Не знаю, как у остальных, но у меня все равно сердце в пятки ушло от неожиданности. Лучше не расслабляться, а сохранять бдительность.

При этом от нескольких кадров на память на фоне былого величия царской индустрии, пожалуй, никто не откажется. Исторический антураж вызовет интерес любого фотолюбителя.

Инфраструктура

С 2014 года этот объект вошел в списки достопримечательностей Карелии. Теперь остатки заводских стен и корпусов носят привлекательное название «Рудный парк «Тулмозерье» и относятся к памятнику истории регионального значения. Некогда заброшенная территория расчищена от зарослей, по парковой территории пролегли удобные тропинки. Есть туалеты, беседка на случай дождя, скамейки для отдыха и автомобильная парковка.

Что самое интересное — главный корпус завода превращен в открытый концертный зал с деревянной сценой и скамейками. Может, вам приходилось слышать о ежегодном этнофестивале «Поющие камни»? Говорят, что песни творческих коллективов в необычном концертном зале звучат по-особенному: такая здесь акустика. Вот бы послушать выступление артистов на фоне природы и камня.

Побывали в Тулмозерье и убедились: создатели парка справедливо говорили, что он может стать жемчужиной Карелии, у него для этого есть все основания, но нужен хозяин. Для того чтобы объект показывать людям, необходимо поддерживать его надлежащий вид, развивать инфраструктуру, продвигать туристический бренд… Вон как «Рускеала» поднялась! «Тулмозерью» пока найти такого хозяина не удалось. Чтобы парк не захирел, под свое крыло временно решили взять значимый объект работники Этнокультурного центра поселка Пряжа и местные власти.

— Те скудные средства, которые нам удается выручить от продажи билетов стоимостью 150 рублей, мы стараемся направить на обустройство территории. Это капля в море по сравнению с тем, сколько необходимо вложений в Тулмозерский рудный парк. По сути, грунтовка, которую несколько лет назад проложили к нему, требует реконструкции. У нас есть смотритель, который выкашивает там траву, встречает туристов, поддерживает чистоту. Надеемся, что когда-нибудь найдется человек, который захочет стать обладателем столь огромного сокровища, — говорит исполняющая обязанности директора МБУ «Этнокультурный центр Пряжинского национального муниципального района» Татьяна Сеппянен.

«Туризм — наше будущее, туризм — наше все», — из года в год на протяжении многих лет твердят карельские власти, но слова остаются словами. Может, дело в том, что надо поддерживать людей, которые работают в этой отрасли? Тогда появятся гостиницы, гостевые дома, новые маршруты, и дороги будут строить не к болоту за Сегежей, а к таким памятникам истории и природы, как «Тулмозерье». А пока только любители экзотики и непроторенных троп добираются сюда, любуются этой жемчужиной.