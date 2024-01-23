Погоня за нарушителем в Петрозаводске закончилась аварией и потасовкой

Инцидент с участием сотрудника ГИБДД попал на видео. В кадре происходят странные вещи – автомобилист распускает руки и наносит удары инспектору ДПС. Ролик опубликовали в группе «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» со ссылкой на «Карельский комарик».

Легковушка неслась на большой скорости и влетела на полном ходу в снег. Полицейский автомобиль подъехал через некоторое время после ДТП, автоинспектор вышел, но что-то не заладилось.

Перепалка переросла в рукоприкладство, причем инспектор ДПС вел себя сдержанно, а нарушитель никак не мог успокоиться и набрасывался на него. Пассажир пытался его остановить и сохранял нейтралитет. // фото: «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск»