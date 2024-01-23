Суд Петрозаводска снова оправдал полицейских по делу маньяка Ипатова

Обвиняемых в халатности по громкому делу Антона Ипатова полицейских снова признали невиновными. Суд вынес оправдательный приговор 23 января. Это уже третье подобное решение с 2018 года.

Заместитель начальника следственного управления Иван Воронов, старший участковый отдела полиции № 2 Ринат Гратий и бывший следователь Екатерина Хорина оправданы и имеют право на реабилитацию.

Два прошлых оправдательных приговора от 2020 и 2022 годов отменил Верховный суд Карелии.

Следователи и прокурор уверены, что обвиняемые летом 2018 года плохо исполнили свои обязанности. Из-за этого от рук убийцы погибли две девушки.

Напомним, трагедии произошли 19 и 20 сентября, Ипатов настиг своих жертв в разных местах и зарезал. Ранее он напал на другую девушку, но она смогла выжить.

Обвинение полагает, что полицейские осознавали, что имеют дело с опасным человеком, но не предприняли мер, чтобы вовремя возбудить уголовное дело и задержать его. Позднее Ипатов получил за эти преступления получил пожизненный срок. // фото: pixabay.com