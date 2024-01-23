В пограничной зоне Карелии продолжают ловить нелегалов

С начала этого года Лахденпохский районный суд рассмотрел уже 34 дела об административных правонарушениях в отношении иностранцев. Оказалось, что 12 нарушителей незаконно въехали в пограничную зону Карелии и находились там, сообщили в объединенной пресс-службе судов РК.

У этих людей не было индивидуальных пропусков, они также нарушили режим пребывания в РФ.

- В 16 случаях нарушение режима пребывания в РФ выражалось в отсутствии подтверждающих право на пребывание в стране документов и в уклонении от выезда из России по истечении определенного срока пребывания,

- сказано в сообщении.

Шесть человек солгали о цели своего въезда в РФ или роде занятий, несоответствие выявили.

Суд оштрафовал каждого и постановил принудительно выдворить за пределы России. // фото: freepik.com