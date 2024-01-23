Отдыхавшая в Египте с семьей девочка заболела бактериальным менингитом

Маленькая россиянка прилетела из Египта и попала в Областную детскую клиническую больницу во Владимире. Врачи определили у девочки бактериальный менингит, сообщили в пресс-службе медучреждения.

Семья спокойно отдыхала, но в последний день у девочки проявились первые симптомы недуга: поднялась температура. Когда она с родителями вернулась домой, малышке стало хуже. В больнице она оказалась на третий день после прибытия в Россию.

Девочка мучилась от головной боли и сильной лихорадки. У нее также наблюдались нарушения сознания и зрения.

Как показали МРТ головного мозга и другие исследования, ребенок заразился бактериальным менингитом.

За двое суток врачи стабилизировали состояние пациентки, а через десять дней после поступления она выписалась в удовлетворительном состоянии. // фото: freepik.com