23 января 2024, 17:40
Петрозаводчанку с тапками, футболкой и ножом в руках увезли в полицию
Женщина пронесла мимо кассы в магазине товары и попалась
Росгвардейцы на днях трижды выезжали на задержание нарушителей в торговые точки Петрозаводска. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.
Силовики понадобились в торговых заведениях на Комсомольском проспекте, улицах Мелентьевой и Ленинградской.
В частности, 43-летняя петрозаводчанка хотела похитить мужскую футболку, нож и тапки. Она не стала оплачивать эти товары стоимостью более двух тысяч рублей.
Другими нарушителями оказались 43-летний и 47-летний мужчины. Их поймали в момент кражи алкогольной продукции.
Росгвардейцы передали всех задержанных полиции для дальнейшего разбирательства. // фото: Росгвардия