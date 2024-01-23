Петрозаводчанку с тапками, футболкой и ножом в руках увезли в полицию

Росгвардейцы на днях трижды выезжали на задержание нарушителей в торговые точки Петрозаводска. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Силовики понадобились в торговых заведениях на Комсомольском проспекте, улицах Мелентьевой и Ленинградской.

В частности, 43-летняя петрозаводчанка хотела похитить мужскую футболку, нож и тапки. Она не стала оплачивать эти товары стоимостью более двух тысяч рублей.

Другими нарушителями оказались 43-летний и 47-летний мужчины. Их поймали в момент кражи алкогольной продукции.

Росгвардейцы передали всех задержанных полиции для дальнейшего разбирательства. // фото: Росгвардия